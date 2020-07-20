Кадыров ответил Помпео, показав пулеметы

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Разман Кадыров, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении чеченского лидера в чёрный список. Он заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".

При этом Кадыров опубликовал в Telegram фото из оружейной комнаты с двумя внушительными пулеметами в руках.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Госдепа, пообещала США ответные санкции.