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Кадыров ответил Помпео, показав пулеметы

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров ответил Помпео, показав пулеметы
Разман Кадыров, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении чеченского лидера в чёрный список. Он заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".

При этом Кадыров опубликовал  в Telegram фото из оружейной комнаты с двумя внушительными пулеметами в руках.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Госдепа, пообещала США ответные санкции.

НС
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