США ввели санкции против Рамзана Кадырова

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Вашингтон считает Кадырова причастным к нарушениям прав человека.
«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отмечается в заявлении госсекретаря.
Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову. Теперь семья Кадырова не сможет въезжать на территорию США.
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