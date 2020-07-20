США ввели санкции против Рамзана Кадырова

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20 июля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Вашингтон считает Кадырова причастным к нарушениям прав человека.

«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отмечается в заявлении госсекретаря.

Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову. Теперь семья Кадырова не сможет въезжать на территорию США.

Ранее Кадыров обратился к ООН и призвал наказать власти США.