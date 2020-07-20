Захарова прокомментировала санкции США против Кадырова

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20 июля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пока не знает, чем можно ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала Мария Захарова.

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Вашингтон считает Кадырова причастным к нарушениям прав человека. Санкции также распространятся на жену Кадырова и его дочерей.