Захарова прокомментировала санкции США против Кадырова
20 июля 2020, 18:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пока не знает, чем можно ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека.
"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала Мария Захарова.
Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. Вашингтон считает Кадырова причастным к нарушениям прав человека. Санкции также распространятся на жену Кадырова и его дочерей.
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