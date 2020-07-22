Мосгордумой принят закон о штрафах за борщевик

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22 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

борщевик, фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за наличие борщевика Сосновского на участке. Согласно закону, собственники земельных участков обязаны удалять сорное растение со своих территорий.

Предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению этого сорного растения. Административный штраф составит для граждан от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.

Ранее агроном рассказала о пользе ядовитого сорняка. Депутат МГД Головченко считает, что бороться с распространением борщевика необходимо комплексно.