Мосгордумой принят закон о штрафах за борщевик

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за наличие борщевика Сосновского на участке. Согласно закону, собственники земельных участков обязаны удалять сорное растение со своих территорий.
Предусматривается административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению этого сорного растения. Административный штраф составит для граждан от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.
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