Депутат МГД Головченко: Бороться с распространением борщевика необходимо комплексно

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7 июля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Борьба с борщевиком, фото: соцсети

Борщевик — привычное для россиян растение. Но при этом оно не теряет своей опасности. Каждый год в летний период больницы принимают десятки человек, пострадавших при попытке избавиться от опасного сорняка. Сегодня за дело избавления от зарослей такого растения взялись и законодатели.

О том, чего не надо делать в борьбе с растением и какие меры будут принимать на уровне городских властей, чтобы справиться с распространением борщевика, журналистам «АиФ» рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

Валерий Головченко отметил, в частности, неэффективность широко применяемого выкашивания как метода уничтожения борщевика, отметив, что покос позволяет лишь не допустить его распространения.

«У нас народные методы совпадают с научными, с теми методами, которые всецело применяют службы коммунального хозяйства, а именно используется активно выкашивание. Но в данном случае принцип «из сердца вон и с глаз долой» не работает абсолютно. Борщевик хоть и не размножается через корневую систему, но при этом корень его остается жить в земле. И на следующую весну, а то и в этом же году он даст абсолютно сильные и еще даже более мощные побеги, чем даже были до скашивания. Поэтому скос — это как борьба с распространением может быть, но как борьба с уничтожением абсолютно неэффективно.

Депутат подчеркнул также опасность борщевика и важность соблюдения мер предосторожности при работе на занятых этим растением территориях.

«Это очень важно заметить и предупредить граждан о том, что сок из стеблей борщевика и листвы крайне вреден. А при взаимодействии с солнечным светом ожоги достигают просто катастрофических масштабов. И очень важно, что даже если человек сам вышел на эту войну, то он должен быть в непромокаемой одежде», - отметил Валерий Головченко.

Валерий Головченко отметил и необходимость комплексного подхода к решению проблемы распространения этого опасного сорняка.

«Наверное, все — от мала до велика — представляют себе эти огромные листья, эти белые зонтики в периоде цветения. А вот что с ним делать? Кроме как комплексно эту проблему не решить, то есть должно быть принято решение на городском уровне, помимо ответственности земледельцев, на чьих участках произрастает борщевик, должна быть и программа финансирования борьбы с борщевиком. Потому что если, например, есть один участок идеально вычищенный, там английский газон, а буквально через дорогу от него заброшенное поле, полностью поросшее борщевиком, то этот идеальный газон в следующем году уже будет уничтожен. Комплексно мы обязательно победим, и на это направлены многие усилия, в частности мои и нашей команды, чтобы внести законопроект об ответственности землевладельцев, у которых на территориях произрастает борщевик. И вторым шагом будет понимание масштаба бедствия, то есть когда борщевик растет на землях города, и последующая борьба с ним.

Как подчеркнул Валерий Головченко, все это предполагает изменения и в законодательной базе.

«Первый шаг — это изменения в законе, а второе — это бюджетные мероприятия. Идеальная борьба с борщевиком занимает не менее трех лет, то есть с первого выстрела, если использовать такую терминологию, до полной капитуляции пройдет три года. Чем раньше мы начнем, тем быстрее мы одержим победу.<…> Три года мы косим, пашем, возделываем землю, там, где ее нельзя возделывать, например, там, где линии электропередач, мы обрабатываем гербицидами, но под строгим контролем Департамента природопользования, чтобы не отравить землю вообще. Здесь очень важна слаженная работа всех служб», - рассказал Валерий Головченко.

«Мы предполагаем ввести финансовую ответственность для юридических лиц, для таких лендлордов, для крупных землевладельцев, если они не борются с этим растением. Штрафы будут достигать 700 тысяч рублей. Уже на ближайшем заседании я доложу коллегам о проделанной работе и надеюсь на их поддержку», - подытожил депутат.