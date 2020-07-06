Агроном рассказала о пользе ядовитого сорняка

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6 июля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Борщевик. Фото: pixabay.com

Опасный сорняк борщевик принято недолюбливать и бороться с ним всеми известными способами. Однако ядовитое растение может оказаться полезным для дачников, предупреждает агроном Елизавета Тихонова.

Борщевик опасен для человека из-за своего ядовитого сока, а толстые стебли, за которые нельзя браться голыми руками, лишь усложняют борьбу с сорняком. Но есть у растения и полезные свойства, которые могут порадовать каждого дачника, передает Радио Sputnik.

«Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти… Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение», - раскрыла секрет Тихонова.