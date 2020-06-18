Специалист рассказала, как можно избавиться от борщевика

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18 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В Подмосковье уже много лет главенствует борщевик Сосновского — растение, которое мгновенно распространятся по территории и заполняет любые пригодные для его произрастания земли.

Эти растения крайне живучие, стремительно распространяются по заброшенным, бесхозным территориям, это бич не только для Подмосковья, но и для других 25 регионов России, - рассказывает специалист по сельскому хозяйству Наталья Дронова.

Эксперт отметила, что бороться с борщевиком надо системно и без химии.