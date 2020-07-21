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Тиньков рассказал, как потерял волосы

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Тиньков рассказал, как потерял волосы
Фото: Олег Тиньков, Instagram

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков сообщил, что очень хорошо проходит пока пост-трансплантационный период. В марте он признался, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь, а в июле перенес операцию на костный мозг.

«Я всё-таки потерял волосы, после 4-ой химии, третью пережили они, но это было всё», - поделился он.

Тиньков отметил, что ему очень приятна поддержка подписчиков и друзей. По его словам, он получил множество видео, комментариев и емейлов. Бизнесмен добавил, что его хорошее самочувствие напрямую зависит от Господа Бога и переживающих за него людей.

Ранее Тиньков заявил, что переболел коронавирусом.

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