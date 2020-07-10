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Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга
Олег Тиньков, фото: инстаграм Тинькова

52-летний российский бизнесмен Олег Тиньков, ведущий борьбу с лейкемией, сообщил в соцсети, что перенес накануне в лондонской клинике трансплантацию костного мозга. Чувствует он себя хорошо и уже гуляет по коридору.

Он понимает, "что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди". Тиньков привал своих подписчиков становиться донорами костного мозга, отметив, что для этого надо просто сдать кровь из вены. "Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу, сделать большой фонд".

Ранее стало известно, что Тиньков заразился коронавирусом, продолжая бороться с раком.

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Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

НС

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