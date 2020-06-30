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Тиньков заразился коронавирусом, продолжая бороться с раком

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Тиньков заразился коронавирусом, продолжая бороться с раком
Фото: instagram.com/olegtinkov/

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом, и сообщил подробности о лечении диагностированной у него лейкемии. Миллиардер решил сделать пересадку костного мозга.

Олег Тиньков перенес три курса химиотерапии в клинике Германии, сейчас болезнь находится в стадии ремиссии, но небольшое количество клеток лейкемии осталось. Мужчина сообщил, что решил делать пересадку костного мозга. Операцию будут проводить в Лондоне на следующей неделе.

"Да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад", — сообщил предприниматель. "Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…" - отметил Тиньков. И добавил: "Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни". Тиньков признался, что читая свои интервью сегодня, он не соглашается сам с собой - "местами стыдно".

НС

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