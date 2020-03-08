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Врач назвал заболевание Олега Тинькова "крайне опасным" и "угрожающим жизни"

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач назвал заболевание Олега Тинькова
Олег Тиньков, Instagram

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал диагноз российского миллиардера Олега Тинькова. Известно, что в октябре прошлого года у бизнесмена выявили острую форму лейкемии.

«Острый лейкоз - крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия. В таких обстоятельствах нужно забыть обо всех судебных тяжбах и срочно ложиться в клинику, начинать химиотерапию под контролем грамотных онкологов», - пояснил специалист.

По его словам, «неострого лейкоза» не существует и он всегда требует оперативного вмешательства врачей. Гутник добавил, что у Тинькова «нет времени на раскачку» и нужно  срочно бороться с тяжелым заболеванием.

«… на таком фоне все прочие проблемы меркнут и становятся второстепенными», - высказал врач.

Ранее Олег Тиньков заявил, что уже несколько месяцев борется за свою жизнь и начал проходить курс химиотерапии.

БА

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