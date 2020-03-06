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Тиньков признался, что уже несколько месяцев борется за жизнь

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Тиньков признался, что уже несколько месяцев борется за жизнь
Фото: соцсети

Российский миллиардер Олег Тиньков признался, что осенью врачи диагностировали у него серьезное заболевание. По словам банкира, с октября прошлого года ему приходится бороться за свою жизнь.

Тиньков рассказал, что у него обнаружили острую форму лейкемии. По словам банкира, он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он признался, что не хотел рассказывать о диагнозе, однако молчание об этом вызвало ряд вопросов.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь… Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», - сказал Олег Тиньков.

АБ

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