В пик коронавируса подмосковный обсерватор был переполнен людьми

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21 июля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

Правительство Московской области не сумело подготовиться к коронавирусу. В самый разгар пандемии ситуация с COVID-19 в регионе была катастрофической. Такой вывод напрашивается из заявлений местного минздрава.

Вывод о неготовности правительства Московской области к пандемии напрашивается из письма Министерства здравоохранения Московской области. В апреле пандемия уже бушевала по всей планете. Кремль уже спустил все соответствующие распоряжения в регионы. Подмосковье к столь масштабной эпидемии оказалось не готовым.

«В ходе проверки установлено, что Роспотребнадзор подавал заявку на помещение Вас в обсерватор в г. Рузу», — говорится в письме Минздрава: «Однако там не оказалось свободных мест».

Поводом для проверки стало вынужденное прохождение военкором АН самоизоляции в лесу. После возвращения с территории Донбасса в Россию мне необходимо было пройти карантин. Проходить его в домашних условиях было невозможно, так как в квартире находились два человека в зоне возрастного риска: одному пять лет, второму больше 65 лет.

В подобных ситуациях человек проходит карантин в условиях обсерватора. Это предусматривали правила. Роспотребнадозор не смог направить корреспондента АН в обсерватор.

Изоляция в условиях обсерватора предусматривается правилами, введенными после начала пандемии. Прибывших в Россию, которые изъявили желание, должны были помещать туда. Их создание предусматривалось в рамках мер борьбы с коронавирусом.

Судя по ответу подмосковного минздрава, во второй половине апреля коронавирус уже подмял под себя подмосковные власти. Они остались без обсерватора. Тот, что имелся, уже был полностью забит людьми.

Публично о катастрофическом положении дел с обсерватором подмосковные власти пока не заявляли. По последним данным в Московской области заразились 62 045 человек. Из них выздоровели 43 919. Не исключено, что это данные такие же публичные, как история с обсерватором. В Подмосковье заявлялось, что проблем с пандемией нет.