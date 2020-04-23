Как выжить в лесу

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23 апреля 2020, 00:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

В магазин нельзя, на заправку нельзя. Военкор АН прибыл с Донбасса. По возвращению в Россию его направили в обсерватор. Туда журналиста должна была доставить скорая. Внезапно в России обострилась эпидемиологическая обстановка. Скорая не приехала. И военкор вынужден был поселиться в лесу, чтобы не контактировать с людьми.

Это было приключение. С собой одна только бутылочка воды, пара бутербродов. А впереди полторы недели ожидания. Контактировать ни с кем нельзя — мне еще не сделали тест на коронавирус и я не знал представляю ли я угрозу. Поэтому мне нельзя было ни в магазин, ни на автомобильную заправку.

Первое место оказалось занятым кабаном. Эта зверюга раскидала шерсть. Увидеть шерсть кабана в лесу — это далеко не к деньгами, а скорее наоборот, к их тратам на лечение или похороны. Поэтому пришлось оттуда сбежать за болото.

В итоге я з занял территорию в паре сотен метров от места обитания зверя. И начал обустраивать полянку. За время такой вынужденной самоизоляции, мне удалось ее облагородить до такой степени, что там даже захотелось остаться жить.

Все происходящее я снимал на телефон. Из отснятых кадров получился небольшой документальный фильм. Говорят, вышла больше лирическая комедия.