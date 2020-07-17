Подмосковье на следующей неделе может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

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17 июля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маска, pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш заявила, что Московская область уже в начале следующей недели может перейти на третий этап смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.

Труш уточнила, что для того, чтобы перейти на новый этап снятия ограничений, коэффициент распространения COVID-19 в Подмосковье должен быть менее 0,5. "И мы приближаемся к этой цифре", – заметила эпидемиолог.

Подчеркивается, что в настоящий момент в стационарах региона лечатся почти 800 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", на амбулаторном лечении находятся 28,8% зараженных. Выздоровели 68%. Только у 3-5% инфицированных заболевание протекает в тяжелой форме.