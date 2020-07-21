Прощание с телеведущим Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля

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21 июля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: igras.ru

Александр Беляев, фото с сайта: igras.ru

Прощание с известным ведущим прогноза погоды Александром Беляевым состоится в четверг, 23 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте Института географии РАН. Александр Беляев скончался в возрасте 71 года. Печальная новость об его уходе появилась 20 июля.

"Последние годы он сильно болел, перенес две операции и сеансы химиотерапии, был слабым, но храбрился и шутил по телефону. Подкосила его и смерть жены в 2017 году", - рассказал коллега Беляева, географ и эколог, специалист в области охраны природы, член.-корр. РАН Аркадий Тишков. У Беляева в 2011 году был диагностирован рак легких.

"Саша прожил яркую и очень активную жизнь ученого и крупного медийного деятеля... Он был душой компании, очень артистичным и большим умницей в отношениях с людьми. И в молодости, в отличие от всех нас – молодых коллег, он был мудрецом, способным найти выход из труднейших житейских ситуаций", вспоминает Тишков.

О смерти Александра Беляева одним из первых сообщил телеведущий Андрей Малахов, который написал в Тwitter: «Умер Александр Беляев – человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP».

Новый ведущий прогноза погоды на НТВ Прохор Шаляпин прокомментировал сообщение о смерти Александра Беляева.