Прохор Шаляпин о Беляеве: «Он настолько тёплый, душевный человек»

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20 июля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Прохор Шаляпин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и телеведущий прогноза погоды на НТВ Прохор Шаляпин прокомментировал сообщение о смерти кандидата географических наук, популярного телеведущего Александра Беляева.

Когда Прохор пришел на НТВ, Александр Беляев вел прогноз погоды один раз в неделю. Певец признался, что очень боялся встречи с ним "Для руководства нашего метеобюро Александр Беляев всегда был как генерал, то есть он самый влиятельный, самый уважаемый, самый ценный сотрудник", - отметил Шаляпин, добавив, что Беляев ушел из эфира не потому, что его кто-то сдвигал, а просто по состоянию здоровья.

Когда они познакомились, оказалось, что зря Шаляпин так этого боялся. Беляев произвёл на него впечатление, «как будто это его родственник, настолько тёплый, душевный человек».

Прохор Шаляпин добавил, что новость о смерти Беляева очень его расстроила.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил соболезнования в связи со смертью ведущего прогноза погоды Александра Беляева.