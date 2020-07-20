Тишковец о смерти Беляева: «я вырос на его репортажах»

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20 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Евгений Тишковец, фото: 1tv.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил соболезнования в связи со смертью ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Это большая потеря для метеорологического сообщества.

Тишковец отметил, что когда был еще молодым курсантом, рос на его репортажах, ему всегда было интересно смотреть на его нестандартную подачу погоды, раньше так никто не делал.

Смерть Беляева Тишковец также назвал большой потерей и для метеорологического сообщества.

«Для нашего метеорологического цеха это большая утрата, поскольку он был ярким, незаурядным человеком... Он был одним из самых выдающихся телеведущих в нашем медийном пространстве, одним из зачинателей неканцелярской подачи. Его всегда было интересно слушать и видеть», — добавил Евгений Тишковец.

Кандидат географических наук и знаменитый телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации.