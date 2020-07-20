Умер телеведущий Александр Беляев

Кандидат географических наук и знаменитый телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации.
О смерти Александра Беляева одним из первых сообщил телеведущий Андрей Малахов, который написал в Тwitter: «Умер Александр Беляев – человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP».
Известно, что Беляев – выпускник МГТУ, географ-гидролог, кандидат географических наук, много лет вел прогноз погода на телевидении. В 2012 году у него обнаружили онкологическое заболевание, телеведущий перенес две операции. Ему был 71 год.
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