Умер телеведущий Александр Беляев

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20 июля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущий Александр Беляев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Кандидат географических наук и знаменитый телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации.

О смерти Александра Беляева одним из первых сообщил телеведущий Андрей Малахов, который написал в Тwitter: «Умер Александр Беляев – человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу... RIP».

Известно, что Беляев – выпускник МГТУ, географ-гидролог, кандидат географических наук, много лет вел прогноз погода на телевидении. В 2012 году у него обнаружили онкологическое заболевание, телеведущий перенес две операции. Ему был 71 год.