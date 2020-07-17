Сатановский предсказал возможный военный ответ России в случае кибератак ЦРУ

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17 июля 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, рассказал, как может ответить Российская Федерация в случае кибератак Центрального разведывательного управления США по критическим объектам страны.

Некоторое время назад американские СМИ рассказали о секретном указе главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, который разрешает ЦРУ проведение киберопераций против таких государств, как Россия и КНР.

По словам Сатановского, выступившего в эфире радиостанции «Вести FM», «за такие вещи» может последовать удар по районам США, где расположено «что-то стратегическое». Политолог допустил, что в ходе российской ответной атаки будут использованы ракеты «Кинжал» или «Буревестник».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журнал Forbes написал о разработке в РФ оружия для военных конфликтов будущего.