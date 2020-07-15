Как научиться мыслить креативно, рассказал эксперт

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Мозг. Фото: pixabay.com

Креативное мышление высоко ценится за то, что оно позволяет находить неординарные выходы из сложных ситуаций. Но, к сожалению, не все умеют мыслить оригинально. Эксперт Игорь Долгушин научил, как натренировать в себе креативность.

Он назвал несколько способов, позволяющих человеку научиться иначе смотреть на привычные вещи. Во-первых, для этого нужно развивать межполушарное взаимодействие. «Берите две ручки одновременно, рисуйте на листе одновременно двумя руками разные фигуры», - посоветовал Долгушин.

Следующий этап – поиск взаимосвязей между разными на первый взгляд понятиями. Например, что общего между тарелкой и лодкой? Чем больше неочевидных сходств удастся обнаружить, тем успешнее можно считать тренировку, передает Мир24.

В качестве третьего упражнения можно использовать перед умственной нагрузкой систему воркаутов. «Это дыхательная практика – за две минуты нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Это разминка шеи – чтобы обеспечить кровоснабжение головного мозга и отток крови. Это пальцевые упражнения – когда вы одновременно в разных направлениях касаетесь пальцев другими пальцами. Это различные мыслительные взаимодействия, когда у себя глубоко в сознании вы можете придумать внутренний образ... Вы будете погружаться более глубоко в состояние, способное расширить ваши границы креативности», - объяснил эксперт.