Советы профессионального психиатра по борьбе с паникой в условиях самоизоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Внезапное чувство страха подавляет работу мозга, заменяя обычное состояние тревогой. Негативная информация о коронавирусе отрицательно влияет на мышление человека, в результате чего возникает неправильное восприятие и плохие эмоции. Как следствие у людей срабатывает инстинкт самосохранения.



Кандидат медицинских наук, доцент РГМУ психиатр Вениамин Житловский в "Независимой газете" дал советы людям по преодолению паники в условиях самоизоляции.



Защитный механизм способствует выработке химических веществ в организме, которые нарушают гомеостаз. Это может создать предпосылки для появления инсульта, инфаркта, психоза и т.д.



Исправить ситуацию можно при правильной подборке физических и дыхательных упражнений. Их необходимо проводить в течение 20 минут по 2-3 раза в день. Они стабилизируют биохимический сдвиг. При психозе требуется помощь специалиста.



Житловский также рекомендует помнить о «синдроме толпы». Группа людей начинает раскачивать обстановку, подстрекая людей к активным действиям. Чтобы не попасть под такое негативное влияние, нужно вовремя выйти из толпы, группы. Это относится даже к социальным сетям.



Не рекомендуется фиксировать свои мысли только на переживаниях. Избежать зацикливания на плохих мыслях можно при помощи планирования занятий различными делами. Времени на тревогу и опасения не останется.



