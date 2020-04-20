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Советы профессионального психиатра по борьбе с паникой в условиях самоизоляции

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Советы профессионального психиатра по борьбе с паникой в условиях самоизоляции

Внезапное чувство страха подавляет работу мозга, заменяя обычное состояние тревогой. Негативная информация о коронавирусе отрицательно влияет на мышление человека, в результате чего возникает неправильное восприятие и плохие эмоции. Как следствие у людей срабатывает инстинкт самосохранения.

Кандидат медицинских наук, доцент РГМУ психиатр Вениамин Житловский в "Независимой газете" дал советы людям по преодолению паники в условиях самоизоляции.

Защитный механизм способствует выработке химических веществ в организме, которые нарушают гомеостаз. Это может создать предпосылки для появления инсульта, инфаркта, психоза и т.д.

Исправить ситуацию можно при правильной подборке физических и дыхательных упражнений. Их необходимо проводить в течение 20 минут по 2-3 раза в день.  Они стабилизируют биохимический сдвиг. При психозе требуется помощь специалиста.

Житловский также рекомендует помнить о «синдроме толпы». Группа людей начинает раскачивать обстановку, подстрекая людей к активным действиям. Чтобы не попасть под такое негативное влияние, нужно вовремя выйти из толпы, группы. Это относится даже к социальным сетям.

Не рекомендуется фиксировать свои мысли только на переживаниях. Избежать зацикливания на плохих мыслях можно при помощи планирования занятий различными делами. Времени на тревогу и опасения не останется.

ПВ

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