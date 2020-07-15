Специалист рассказал, как пандемия скажется на мастерстве российских пилотов

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15 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты. Фото: pixabay.com

Практически полная остановка международного авиасообщения привела к тому, что некоторые пилоты могли потерять часть профессиональных навыков. Как их будут восстанавливать перед полетами, рассказал пилот первого класса Андрей Литвинов.

Литвинов объяснил, что после любого длительного перерыва пилот обязан пройти тщательную проверку. «Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура», - рассказал он.

Специалист отметил, что отечественные авиакомпании всячески стараются не допустить длительного перерыва между рейсами, и по мере возможности пилотам позволяют летать, передает Радио Sputnik.