Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России
6 июля 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан», - сказал Путин.
Он добавил, что авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. Президент попросил Савельева оценить нынешнее состояние гражданской авиации в стране и поделиться мнением о возможных путях выхода из ситуации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.