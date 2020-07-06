Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

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6 июля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан», - сказал Путин.

Он добавил, что авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. Президент попросил Савельева оценить нынешнее состояние гражданской авиации в стране и поделиться мнением о возможных путях выхода из ситуации.