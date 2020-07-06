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Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан», - сказал Путин.

Он добавил, что авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. Президент попросил Савельева оценить нынешнее состояние гражданской авиации в стране и поделиться мнением о возможных путях выхода из ситуации.

АБ

Общество

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Путин подчеркнул, что еще не ясно, когда Европа откроет свои границы для России

Президент России Владимир Путин отметил, что пока сложно прогнозировать, когда Европа откроет границы для российских граждан. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

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