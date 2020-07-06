Путин поздравил Назарбаева с юбилеем

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6 июля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава РФ Владимир Путин, kremlin.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Политику в понедельник, 6 июля, исполняется 80 лет.

Путин пожелал Назарбаеву крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, а также новых свершений для благополучия казахстанского народа. Российский лидер выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт первого президента Казахстана будут и дальше способствовать расширению сотрудничества между республикой и Россией, а также развитию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за теплые пожелания и отметил особую важность продолжения курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства.