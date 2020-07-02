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В Казахстане рассказали о самочувствии Назарбаева

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане рассказали о самочувствии Назарбаева
Нурсултан Назарбаев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Стали известны подробности о самочувствии первого президента Казахстана 79-летнего Нурсултана Назарбаева. 18 июня стало известно, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что бывший глава страны вылечился от коронавируса. При этом Назарбаев продолжает работать дистанционно и соблюдать рекомендуемый режим самоизоляции.

«Сегодняшний тест Елбасы (Лидера нации, — прим. ред) на КВИ показал отрицательный результат», - рассказал Укибай.

Ранее в правительстве Казахстана предложили ввести в стране жесткий двухнедельный карантин.

АБ
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