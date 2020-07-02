В Казахстане рассказали о самочувствии Назарбаева

Стали известны подробности о самочувствии первого президента Казахстана 79-летнего Нурсултана Назарбаева. 18 июня стало известно, что врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что бывший глава страны вылечился от коронавируса. При этом Назарбаев продолжает работать дистанционно и соблюдать рекомендуемый режим самоизоляции.

«Сегодняшний тест Елбасы (Лидера нации, — прим. ред) на КВИ показал отрицательный результат», - рассказал Укибай.

Ранее в правительстве Казахстана предложили ввести в стране жесткий двухнедельный карантин.

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