Правительство Казахстана предложило ввести в стране жесткий двухнедельный карантин
1 июля 2020, 16:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Правительство Казахстана предложило ввести на территории страны двухнедельный карантин, чтобы усилить борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
Речь идет о введении жесткого карантина с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью продления. Токаев уточнил, что в грядущий четверг, 2 июля, министр здравоохранения Казахстана выступит с разъяснениями по данному вопросу.
Напомним, к настоящему моменту в стране подтверждены более 41 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии COVID-19 выявлены 188 летальных исходов, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.
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