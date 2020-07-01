Правительство Казахстана предложило ввести в стране жесткий двухнедельный карантин

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Ding Lin/ZUMAPRESS.com

Правительство Казахстана предложило ввести на территории страны двухнедельный карантин, чтобы усилить борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

Речь идет о введении жесткого карантина с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью продления. Токаев уточнил, что в грядущий четверг, 2 июля, министр здравоохранения Казахстана выступит с разъяснениями по данному вопросу.

Напомним, к настоящему моменту в стране подтверждены более 41 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии COVID-19 выявлены 188 летальных исходов, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.