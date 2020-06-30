Мишустин заявил о готовности помочь Казахстану в борьбе с пандемией коронавируса
30 июня 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал Казахстану помощь в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами.
Кроме этого Москва может отправить к южным соседям консультантов. Об этом стало известно в ходе обсуждениям главами правительств двух стран двустороннего сотрудничества.
Помимо других вопросов, ключевой темой стал коронавирус. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану, а также направления в республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
Ранее президент Казахстана заявил о возврате страны к жесткому карантину.
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