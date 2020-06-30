Мишустин заявил о готовности помочь Казахстану в борьбе с пандемией коронавируса

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30 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал Казахстану помощь в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами.

Кроме этого Москва может отправить к южным соседям консультантов. Об этом стало известно в ходе обсуждениям главами правительств двух стран двустороннего сотрудничества.

Помимо других вопросов, ключевой темой стал коронавирус. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану, а также направления в республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

Ранее президент Казахстана заявил о возврате страны к жесткому карантину.