Президент Казахстана планирует вернуть страну к жесткому карантину

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29 июня 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Касым-Жомарт Токаев дал два дня на подготовку предложений по возвращению к режиму «жесткого карантина». Это связано из-за возросшего числа случаев заражения коронавируса в стране.

После снятия в начале мая карантинных мер, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в семь раз. По словам Токаева, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения».

В результате возникли новые очаги COVID-19. В частности, на Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения, в Алма-Ате заболели медики, в ряде регионов обнаружился острый дефицит больничных коек, лекарств и медицинского оборудования.