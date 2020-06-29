Президент Казахстана планирует вернуть страну к жесткому карантину
29 июня 2020, 18:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Касым-Жомарт Токаев дал два дня на подготовку предложений по возвращению к режиму «жесткого карантина». Это связано из-за возросшего числа случаев заражения коронавируса в стране.
После снятия в начале мая карантинных мер, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в семь раз. По словам Токаева, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения».
В результате возникли новые очаги COVID-19. В частности, на Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения, в Алма-Ате заболели медики, в ряде регионов обнаружился острый дефицит больничных коек, лекарств и медицинского оборудования.
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