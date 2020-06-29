Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Президент Казахстана планирует вернуть страну к жесткому карантину

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Президент Казахстана планирует вернуть страну к жесткому карантину
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Касым-Жомарт Токаев дал два дня на подготовку предложений по возвращению к режиму «жесткого карантина». Это связано из-за возросшего числа случаев заражения коронавируса в стране.

После снятия в начале мая карантинных мер, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в семь раз. По словам Токаева, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения».

В результате возникли новые очаги COVID-19. В частности, на Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения, в Алма-Ате заболели медики, в ряде регионов обнаружился острый дефицит больничных коек, лекарств и медицинского оборудования.

ДВа

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью