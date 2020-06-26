В Казахстане в выходные дни решили ввести жесткий карантин

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26 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Нур-Султан. Фото: pixabay.com

В Казахстане 27 и 28 июня будет действовать жесткий карантин. Власти решили закрыть все, в том числе и продуктовые супермаркеты.

В выходные в Нур-Султане будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, рынков, прекратит работу общественный транспорт, будет запрещен доступ в парки. Магазины шаговой доступности будут работать только с 10 до 17 часов.

Такую меру, которую вводят не только в Казахстане, но и в ряде других стран, уже назвали «карантинными выходными» – это новый формат борьбы с эпидемией. Он позволяет не вводить режим ЧП, чтобы не выплачивать гражданам пособия в связи с потерей дохода.