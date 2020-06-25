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В Бишкеке ввели транспортный карантин выходного дня

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Бишкеке ввели транспортный карантин выходного дня
Проверка транспорта. Фото: сайт мэрии Бишкека

В столице Киргизии решили запретить работу общественного транспорта и такси по выходным. Это связано с ухудшением эпидобстановки.

Начиная с 27 июня, еженедельно в субботние и воскресные дни будет приостановлена деятельность общественного транспорта и такси в Бишкеке», – говорится в сообщении столичной мэрии.

В городском оперативном штабе подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в Бишкеке очень сложная, поэтому горожанам рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости.

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