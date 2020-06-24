Делегация Киргизии покинула Москву из-за коронавируса
24 июня 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Делегация президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после обнаружения у сопровождающих лиц новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что главу республики не допустили на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Делегация Кыргызской Республики вылетела из Москвы в Бишкек», - уточнила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.
Она рассказала, что перед вылетом Жээнбеков провел телефонный разговор с Путиным, где выразил сожаление, что не смог принять участие в мероприятии. Отмечается, что COVID-19 обнаружен у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и у одного сотрудника охраны.
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