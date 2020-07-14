Артист балета Василий Кириллин погиб в Якутии от удара молнии

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14 июля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Кириллин, фото из соцсети

Артист театра оперы и балета Василий Кириллин погиб в Якутии от удара молнии. Ему было 23 года. Информацию о гибели артиста 13 июля подтвердила бывший балетмейстер Государственного театра оперы и балета Якутия им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона Мария Сайдыкулова.

Василия Кириллина убило молнией в Чурапчинском улусе Якутии. Мария Сайдыкулова рассказала, что узнала новость о гибели танцовщика от его невесты.

По словам Сайдыкуловой, артист пострадал и его «не успели довезти до больницы». Василий Кириллин будет похоронен у себя на родине, в Таттинском улусе, - пишут местные СМИ.

Напомним, в конце июня в Москве в парке "Коломенское" мужчина и женщина пострадали от удара молнии. Двух туристов в Хакасии убило разрядом молнии в начале июля.