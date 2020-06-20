Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Молния ударила в посетителей Коломенского парка. Госпитализированы 44-летняя женщина и 45-летний мужчина

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Молния ударила в посетителей Коломенского парка. Госпитализированы 44-летняя женщина и 45-летний мужчина
молния, гроза, фото: pexels.com

Два человека пострадали, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина в результате удара молнии в парке музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Со слов очевидца, мужчина и женщина шли под зонтами под деревьями, и в дерево ударила молния. Они оба упали. Подошедшим людям они сказали, что не чувствуют ног, - передает телеканал 360.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что сейчас угрозы жизни пострадавших, мужчины и женщины, нет.
Ранее сегодня на юге столицы прошел сильный ливень с градом. В результате подтопило несколько улиц.

ИЧ

В мире

Die Welt пишет, как Россия обойдет санкции США и сможет достроить «Северный поток-2»

Die Welt пишет, как Россия обойдет санкции США и сможет достроить «Северный поток-2»

Немецкая газета Die Welt написала, как Россия после новых санкций, которые в июне разработали США, сможет завершить реализацию проекта «Северный поток-2». У судна «Академик Черский» новый собственник.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью