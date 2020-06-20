Молния ударила в посетителей Коломенского парка. Госпитализированы 44-летняя женщина и 45-летний мужчина

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20 июня 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

молния, гроза, фото: pexels.com

Два человека пострадали, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина в результате удара молнии в парке музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Со слов очевидца, мужчина и женщина шли под зонтами под деревьями, и в дерево ударила молния. Они оба упали. Подошедшим людям они сказали, что не чувствуют ног, - передает телеканал 360.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что сейчас угрозы жизни пострадавших, мужчины и женщины, нет.

Ранее сегодня на юге столицы прошел сильный ливень с градом. В результате подтопило несколько улиц.