«Никулинская улица, несколько автомобилей затоплены», - сообщили в ЦОДД

В Москве в субботу прошли сильные дожди. Особенно лило на юге столицы. На Никулинской улице даже затопило несколько автомобилей. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал фото с места происшествия и информирует: «Никулинская улица, 27к1. Несколько автомобилей затоплены. Движение по ул. Никулинская перекрыто».
Подтопление на проспекте Вернадского, в районе вл76, ул. Покрышкина 1к1.
Ранее очевидцы сообщали, что в Чертаново прошел мощный дождь с градом, на Варшавском шоссе машины встали.