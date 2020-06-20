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«Никулинская улица, несколько автомобилей затоплены», - сообщили в ЦОДД

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

«Никулинская улица, несколько автомобилей затоплены», - сообщили в ЦОДД
ливень, фото: twitter.com/gucodd

В Москве в субботу прошли сильные дожди. Особенно лило на юге столицы.  На Никулинской улице даже затопило несколько автомобилей. Центр организации дорожного движения (ЦОДД)  опубликовал фото с места происшествия и информирует: «Никулинская улица, 27к1. Несколько автомобилей затоплены. Движение по ул. Никулинская перекрыто».

Подтопление на проспекте Вернадского, в районе вл76, ул. Покрышкина 1к1.
Ранее очевидцы сообщали, что в Чертаново прошел мощный дождь с градом, на Варшавском шоссе машины встали.

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