В центре Гамалеи объяснили, зачем нужна двукратная вакцинация от коронавируса

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13 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Гинцбург, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Проведение однократной вакцинации дает защиту от COVID-19 только на 5-7 месяцев, чтобы защититься на два года и более - нужна вторая. Это выяснилось при вакцинации против Эболы.

Об этом сообщил глава центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал, что при второй фазе клинических испытаний добровольцы, прошедшие первую вакцинацию, получат вторую вакцину. После второй вакцинации будут учитываться выработанные антитела, в том числе протективные, которые образуются в крови.

Гинцбург выразил надежду, что привиться от коронавируса сможет каждый желающий, и рассказал, когда российская вакцина от коронавируса COVID-19 поступит в гражданский оборот.