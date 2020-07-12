Схиигумен Сергий предложил Путину «передать ему власть» над страной
12 июля 2020, 22:44[ «Аргументы Недели» ]
Участвовавший в захвате Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий записал новое видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. По его словам, главе государства следует «сложить свои полномочия».
«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня - я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали», - высказал он.
Кроме того, лишенный сана за отрицание коронавируса священник заявил, что «хобатники, сионисты, массоны» привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов и человеконенавистничеству». По его словам, митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала станут «первой ласточкой», которые и так живут по всей России и даже «летают над Кремлем». При этом отец Сергий также затронул темы доходов, кредитов и ЖКХ.
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