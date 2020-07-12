Схиигумен Сергий предложил Путину «передать ему власть» над страной

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: схиигумен Сергий, скриншот с видео на Youtube

Участвовавший в захвате Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий записал новое видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. По его словам, главе государства следует «сложить свои полномочия».

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня - я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали», - высказал он.

Кроме того, лишенный сана за отрицание коронавируса священник заявил, что «хобатники, сионисты, массоны» привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов и человеконенавистничеству». По его словам, митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала станут «первой ласточкой», которые и так живут по всей России и даже «летают над Кремлем». При этом отец Сергий также затронул темы доходов, кредитов и ЖКХ.