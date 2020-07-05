Схиигумен Сергий объявил войну руководству РПЦ и светской власти в России. Адепты монаха пообещали «стоять за него насмерть»

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5 июля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Церковная война схиигумена Сергия, захватившего на Урале монастырь, и патриарха Кирилла продолжается. Уже и сана мятежного монаха лишили, а он потребовал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

Также он призвал казаков и верующих присоединиться к его народному ополчению и свергнуть патриарха Кирилла, а Путина он назвал «предателем России, который по приказу фашистов уничтожает страну».

Схиигумен Сергий объявил войну руководству РПЦ и светской власти в России. Адепты монаха уже пообещали «стоять насмерть» за Сергия, они стекаются в монастырь за благословением и добром взять монастырь точно не получится.