Вторая волна митингов в Хабаровске. Сегодня протестующие настроены более агрессивно, а в администрацию стягивается ОМОН

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Хабаровске не утихают волнения, связанные с задержанием и арестом губернатора края Сергея Фургала. С утра 12 июля по различным информресурсам распространилось видео, на котором видно, как в «белый дом» - здание правительства Хабаровского края – заходят цепочкой бойцы ОМОНа в полной амуниции

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антонина Палухина (@buzblog) 12 Июл 2020 в 12:14 PDT

Пока местные чиновники решили пойти на попятную. В краевой администрации новый митинг назвали попыткой дискредитировать вчерашнюю акцию протеста.

"На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции", — заявили в правительстве региона.

Однако протест уже остановить трудно - с утра по улицам города проезжали колонны автомобилей, сейчас народ двигается в сторону местной администрации.