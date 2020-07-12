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Вторая волна митингов в Хабаровске. Сегодня протестующие настроены более агрессивно, а в администрацию стягивается ОМОН

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Вторая волна митингов в Хабаровске. Сегодня протестующие настроены более агрессивно, а в администрацию стягивается ОМОН
Фото: соцсети

В Хабаровске не утихают волнения, связанные с задержанием и арестом губернатора края Сергея Фургала. С утра 12 июля по различным информресурсам распространилось видео, на котором видно, как в «белый дом» - здание правительства Хабаровского края – заходят цепочкой бойцы ОМОНа в полной амуниции

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Публикация от Антонина Палухина (@buzblog)

Пока местные чиновники решили пойти на попятную. В краевой администрации новый митинг назвали попыткой дискредитировать вчерашнюю акцию протеста.

"На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции", — заявили в правительстве региона.

Однако протест уже остановить трудно - с утра по улицам города проезжали колонны автомобилей, сейчас народ двигается  в сторону местной администрации.

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