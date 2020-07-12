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Пресс-секретарь Фургала ответила на сообщения о задержании

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Фургала ответила на сообщения о задержании
фото: наручники, pixabay.com

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко отреагировала на опубликованные в ряде СМИ и социальных сетях сообщения о своем задержании правоохранительными органами.

«Меня не арестовали пока. Я на встрече … Но на счёт обыска - не знаю. Дома не была», - уточнила она.

Ранее Томченко сообщила об угрозах уголовным делом за полчаса до митинга в Хабаровске в поддержку Фургала.

Однако в региональном МВД об угрозах в адрес пресс-секретаря губернатора ничего неизвестно.

Известно, что Сергея Фургала обвинили в организации и покушении на убийства нескольких предпринимателей. Его заключили под стражу до начала сентября.

БА

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