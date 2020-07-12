Поисковики начали блокировать материалы о Фургале, а телевидение вообще молчит, как будто митингов в Хабаровском крае и не было

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12 июля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Многие пользователи сообщают, что российские поисковые системы в интернете начали ненавязчиво блокировать материалы о Фургале, а федеральные каналы не показали ни одного сюжета, как будто многотысячных митингов по всему краю в поддержку арестованного губернатора и не было вовсе.

Число сообщений РИА «Новости»:

- о митинге в Хабаровске – 2,

- о перевале Дятлова – 6.

Число сюжетов «России 24»:

- о митинге в Хабаровске – 0,

- о главе союза биатлонистов – 3.

Число сюжетов в новостях «Первого канала»:

- о митинге в Хабаровске – 0,

- о параде ВМФ – 3

На самом деле акции протеста прошил не только в Хабаровске – присоединились и другие города. Протестующие призывали вернуть Сергея Фургала из Москвы в столицу региона и провести открытое расследование. Но дело не только в Фургале, митингующие явно проявляли «антипутинские настроения» считая, что система, выстроенная нынешней властью – не работает и Москва не имеет права насильственно вмешиваться в дела регионов. При такой ситуации выборы 13 сентября 2020 в Хабаровском крае под реальной угрозой.

«Люди не будут голосовать за единороссов в думу. Не будут. Никаких 40%, о которых вы сейчас компромиссно в Кремле мечтаете - не будет. Если уже даже мутноватый Фургал из ЛДПР - символ протеста, то дальше будет только хуже. Когда уже власть примет тот факт, что больше не работает система «едросовец-губернатор по указке». Она дает все больше сбоев и это не просто так. Систему удержать невозможно. Надо ее менять. Пускать реальную оппозицию, делать тотальный ребрендинг едра, разрешать большую правую партию, а не пытаться точечно тушить пожары. Скоро будет не потушить», - комментируя ситуацию, написала в своем telegram-канале Ксения Собчак.

О митингах в Хабаровском крае в поддержку Сергея Фургала. Кто за ними стоит и кто платит?