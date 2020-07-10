Медведев обеспокоен бубонной чумой в Китае и Монголии

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10 июля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию беспокоят зафиксированные на севере Китая и в Монголии случаи бубонной чумы, отметив, что эти страны граничат с Россией.

Во время совещания о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и лечению эпидемиологических заболеваний Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо думать о том, каким образом реагировать на такого рода угрозы.

Советник директора Роспотребнадзора Виктор Малеев проанализировал ситуацию с распространением бубонной чумы в Монголии и Китае. Он объяснил, как можно распознать бубонную чуму.