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Врач научил, как распознать бубонную чуму

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Врач научил, как распознать бубонную чуму
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев объяснил, как можно распознать бубонную чуму. Ранее в Монголии выявили трех заболевших, одного обнаружили в Китае.

Врач объяснил, что после укуса блохи-переносчика инфекции чума попадает в кровь, а затем чумной микроб распространяется по лимфатическим путям и вызывает воспаление лимфоузлов, что приводит к появлению так называемых бубонов.

Малеев отметил, что у бубонной чумы летальность не высокая, и своевременное обращение к врачу позволяет в большинстве случаев вылечить болезнь, передает Мир24. Он добавил, что чума распространена во многих странах мира, поэтому у специалистов разработан комплекс мер по предотвращению эпидемии.

АБ

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