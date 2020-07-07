Врач научил, как распознать бубонную чуму

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев объяснил, как можно распознать бубонную чуму. Ранее в Монголии выявили трех заболевших, одного обнаружили в Китае.
Врач объяснил, что после укуса блохи-переносчика инфекции чума попадает в кровь, а затем чумной микроб распространяется по лимфатическим путям и вызывает воспаление лимфоузлов, что приводит к появлению так называемых бубонов.
Малеев отметил, что у бубонной чумы летальность не высокая, и своевременное обращение к врачу позволяет в большинстве случаев вылечить болезнь, передает Мир24. Он добавил, что чума распространена во многих странах мира, поэтому у специалистов разработан комплекс мер по предотвращению эпидемии.
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