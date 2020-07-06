«Опасности для России нет, но единичные случаи возможны»: в Роспотребнадзоре оценили угрозу чумы для РФ

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6 июля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Советник директора Роспотребнадзора Виктор Малеев проанализировал ситуацию с распространением бубонной чумы в Монголии и Китае. По его словам, в некоторых районах России также возможны единичные случаи заражения, но об эпидемии говорить не стоит.

Малеев призвал не сравнивать бубонную чуму с коронавирусом COVID-19, поскольку от чумы человечество имеет надежное лекарство. Также эксперт отметил, что в России расположен противочумной институт, сотрудники которого регулярно исследуют опасных мелких грызунов на наличие болезни.

«У нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны… Местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», - считает специалист.