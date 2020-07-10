В Кремле объяснили отношение Путина к гомофобии

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10 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания в отношении «радужного флага» ЛГБТИ, рассказал о позиции Владимира Путина на этот счет.

«Вы знаете, что президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. Отвергает любые обвинения в том, что какие-то со стороны государства имеются репрессивные настроения в этой отрасли», - пояснил он.

Песков уточнил, что речь идет о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, «который ошибочно трактуется в некоторых западных странах». При этом он отметил, что нельзя абстрагироваться от национальных устоев в целом в России, «в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность».

Ранее Владимир Путин прокомментировал появление флага ЛГБТИ на посольстве Соединенных Штатов в Москве.