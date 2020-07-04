Путин шуткой отреагировал на появление флага ЛГБТИ на здании посольства США

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4 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал появление флага ЛГБТИ на посольстве Соединенных Штатов в Москве. Свое мнение на этот счет глава государства выразил на совещании с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

При этом в ходе встречи председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал Путину о «некой демонстрации» посольства с «радужным флагом». На что президент спросил сенатора, «а кто там работает». «Американские дипломаты», - уточнил он.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», - иронично резюмировал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что в РФ никогда не были запрещены однополые отношения, а вот пропаганда среди несовершеннолетних была. По его словам, человек должен вырасти и сам «определить свою судьбу».

Ранее МИД России прокомментировал сообщение о появлении «радужного флага» на здании посольства США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В.В. Путин (@putin_leader) 3 Июл 2020 в 6:43 PDT