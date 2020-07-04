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Рабочая группа по поправкам в Конституцию на встрече с Путиным увидела в мороженом «Радуга» угрозу для детей

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочая группа по поправкам в Конституцию на встрече с Путиным увидела в мороженом «Радуга» угрозу для детей

Члены рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию увидели пропаганду ценностей ЛГБТ в мороженом «Радуга». Об этом они сообщили на встрече с Путиным.

«Рекламные щиты с радужными цветами и даже мороженое «Радуга» заставляет привыкать наших детей к этому цвету», - заявила Екатерина Лахова, имея в виду цвета гей-сообщества. Также глава Союза женщин России потребовала подключить Роскомнадзор для решения проблемы.

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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

Представитель компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов уже заявил, что "это мороженое не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей. А радуга - это просто радуга, Екатерина Филипповна".

Ранее Путин обсуждал радужный флаг на посольствах Великобритании и США, а активисты православной организации устроили акцию протеста и топтали "радугу".

БИ

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