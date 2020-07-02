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«Наш ответ Чемберлену», активисты православного движения топтали «радугу»

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

«Наш ответ Чемберлену», активисты православного движения топтали «радугу»

После того, как в Москве британское и американское посольства вывесили радужные флаги на фасадах своих зданий в знак толерантного отношения к ЛГБТ, активисты православного движения «Сорок Сороков», созданного композитором Андреем Кормухиным устроили акцию. Они топтали "радугу".

Спектакль не особо удался - если присмотреться, то становится понятно, что активисты просто бегают слева направо, чтобы создать иллюзию массовости. Обычное прохожие, в свою очередь, обходят стороной странных бородатых ребят, не внушающих доверия.

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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)

"В Завете пишется - не суди и судим не будешь, и какой мерой меришь - такой и тебе отмерят. Мы очень любим судить, заглядывать в карман соседу и лезть в трусы к остальным, часто прикрываясь верой, но только не в добро, а с пеной у рта доказывая свою правду", - комментируют новость пользователи сети.

БИ

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