«Наш ответ Чемберлену», активисты православного движения топтали «радугу»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как в Москве британское и американское посольства вывесили радужные флаги на фасадах своих зданий в знак толерантного отношения к ЛГБТ, активисты православного движения «Сорок Сороков», созданного композитором Андреем Кормухиным устроили акцию. Они топтали "радугу".

Спектакль не особо удался - если присмотреться, то становится понятно, что активисты просто бегают слева направо, чтобы создать иллюзию массовости. Обычное прохожие, в свою очередь, обходят стороной странных бородатых ребят, не внушающих доверия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 1 Июл 2020 в 10:33 PDT

"В Завете пишется - не суди и судим не будешь, и какой мерой меришь - такой и тебе отмерят. Мы очень любим судить, заглядывать в карман соседу и лезть в трусы к остальным, часто прикрываясь верой, но только не в добро, а с пеной у рта доказывая свою правду", - комментируют новость пользователи сети.