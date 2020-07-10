Вирусолог раскрыл опасность российского лекарства от COVID-19

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10 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Лекарство, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

«Авифавир», российское лекарство от COVID-19, является крайне опасным для беременных женщин. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал некоторое время назад Анатолий Альштейн, отечественный вирусолог.

Как рассказал медицинский специалист, выступивший в эфире радио «Говорит Москва», ранее «Авифавир» применялся в качестве снотворного и приводил к рождению детей с генетическими уродствами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что профессор вирусологии Александр Чепурнов поведал, что мешает полному уничтожению COVID-19. Из слов ученого следует, что коронавирус не ждет участь исчезнувшей оспы.