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Минздрав дал добро на применение препарата «Арепливир» от коронавируса

, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Минздрав дал добро на применение препарата «Арепливир» от коронавируса
Таблетки. Фото: pixabay.com

Минздрав России одобрил применение препарата «Арепливир» для борьбы с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что у «Арепливира» то же действующее вещество, что и у первого лекарства, ранее одобренного Минздравом – «Авифавира». Оно называется фавипиравир, которое, в свою очередь, использовалось с 2014 года в Японии. Этим препаратом лечили тяжелые формы гриппа.

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