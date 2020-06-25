Минздрав дал добро на применение препарата «Арепливир» от коронавируса
25 июня 2020, 22:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Минздрав России одобрил применение препарата «Арепливир» для борьбы с коронавирусом.
В ведомстве отметили, что у «Арепливира» то же действующее вещество, что и у первого лекарства, ранее одобренного Минздравом – «Авифавира». Оно называется фавипиравир, которое, в свою очередь, использовалось с 2014 года в Японии. Этим препаратом лечили тяжелые формы гриппа.
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